Спортсмены из Жуковского победили на открытом первенстве по плаванию

На дистанции 50 метров на спине второе место занял Павел Алешин 2017 года рождения. На более длинной дистанции — в 200 метров вольным стилем — победителем стал Егор Валентинов. Третьи места в этой же дисциплине заняли Екатерина Синицина, Алексей Аникьев, Алексей Шульга, Илья Смильгин и Федор Дорофеев. Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая. По ее словам, пловцы подтвердили высокий уровень подготовки и мастерства.

На дистанции 100 метров вольным стилем Таисия Чупеева стала лучшей в своей категории. На дистанции 200 метров вольным стилем серебряные медали завоевали Артем Грушанский и Софья Кухтарова.

Работу спортивной школы «Метеор» курирует Министерство физической культуры и спорта Московской области.