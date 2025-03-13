Спортсмены из Жуковского победили на открытом первенстве по плаванию

Соревнования прошли в Раменском муниципальном округе. Участие приняли воспитанники спортивной школы «Метеор».
На дистанции 50 метров на спине второе место занял Павел Алешин 2017 года рождения. На более длинной дистанции — в 200 метров вольным стилем — победителем стал Егор Валентинов. Третьи места в этой же дисциплине заняли Екатерина Синицина, Алексей Аникьев, Алексей Шульга, Илья Смильгин и Федор Дорофеев. Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая. По ее словам, пловцы подтвердили высокий уровень подготовки и мастерства.
На дистанции 100 метров вольным стилем Таисия Чупеева стала лучшей в своей категории. На дистанции 200 метров вольным стилем серебряные медали завоевали Артем Грушанский и Софья Кухтарова.
Работу спортивной школы «Метеор» курирует Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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