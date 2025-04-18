Спортсмены из Наро-Фоминска стали призерами первенства по регби

Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по регби среди юношей до 15 лет проходило в Зеленограде. Три воспитанника Центральной спортивной школы № 1 Наро-Фоминского городского округа стали бронзовыми призерами.

Турнир собрал шесть сильнейших команд региона. Спортсмены из Наро-Фоминска выступали в составе команды «Сокол Junior» спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта. Ребята показали свои лучшие результаты.

Коллектив из Подмосковья еще на групповом этапе заявил о себе. Ребята, обыграв всех соперников, с первого места в группе «А» вышли в полуфинал соревнований. Там они уступили лишь победителю первенства — команде «Застава-Лидер» из Санкт-Петербурга. А в борьбе за третье место забрали уверенную победу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.