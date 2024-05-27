Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата Подмосковья по плаванию

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитанники спортивной школы «Химки» представили городской округ на чемпионате Московской области по плаванию. Пловцы выиграли медали личных и групповых программ.

Елизавета Безродняя стала первой на дистанции 100 метров вольным стилем. Серебро получил Владимир Попов на дистанции 100 метров баттерфляем. На третьем месте оказался Тимофей Турченинов в дистанции 200 метров на спине. Вместе с тем химкинские спортсмены победили в комбинированной смешанной эстафете по четыре человека на 100 метров и эстафете в комплексном плавании.

«Ребята достойно отстояли честь нашего округа и показали свое мастерство! Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами и желаю успехов!», — отметил муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее в Химках провели соревнования по плаванию на призы Юрия Уфимцева — призера В состязаниях участвовали 130 пловцов нескольких возрастных категорий — от 2018 до 2011 годов рождения.

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