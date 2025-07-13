Аварийный КамАЗ угодил в промоину из-за размытия дороги в Новосибирске

В Новосибирске машина аварийной службы выехала на вызов из-за прорванной трубы. Однако КамАЗ сам оказался в ловушке — он провалился в яму. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

«Ремонтные службы выехали на вызов, но не доехали. Потому что попали в яму, размытую водой из порванной трубы. Рабочие не пострадали, а грузовик пришлось вытягивать краном», — написали авторы публикации.

Как сообщили «Вести Новосибирск», утром 13 июля в Новосибирске на улице Красный факел прорвало трубу диаметром 50 сантиметров. Вода хлынула на улицу Физкультурную и другие, заливая дороги и дворы частных домов в Первомайском районе.

На улице Красный факел грунт под асфальтом размыли потоки воды. Из-за этого дорожное покрытие не выдержало веса аварийной машины, и она рухнула в образовавшийся провал.

«Ирония судьбы в том, что инцидент произошел со спецавтомобилем Горводоканала, спешившим на устранение прорыва водопровода. Сначала машина немного держалась на краю ямы, но потом кабина полностью ушла под воду. Никто не пострадал: все успели выскочить из машины», — написали журналисты.

В Первомайском районе Новосибирска с момента аварии нет воды. В Горводоканале рассказали, что ведутся ремонтные работы для устранения неполадки. Из-за этого пришлось временно отключить водоснабжение.

Ранее в Казани под двумя автомобилями провалился асфальт из-за прорыва трубы. Одно из транспортных средств наполовину ушло в воду, и водителю пришлось выбираться через багажник.