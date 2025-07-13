Стало известно о состоянии пострадавших при нападении подростка с молотком

RT: одна из пострадавших при нападении подростка с молотком попала в реанимацию

Источник RT в правоохранительных органах рассказал о состоянии девочек, которые пострадали при нападении подростка с молотком в Подмосковье. Получившая травмы 13-летняя школьница попала в реанимацию.

«Вместе с этим жизни 16-летней пострадавшей ничего не угрожает», — написали журналисты.

Подросток, подозреваемый в преступлении, не состоит на учете, ранее не привлекался к ответственности. Семья нападавшего благополучная.

Подросток напал на школьниц 13 и 16 лет в районе садоводческого товарищества, когда они катались на велосипедах. Ранее стало известно, что отцом напавшего на девочек с молотком подростка оказался известный физик.