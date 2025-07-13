Без света 14 часов. Жители Новгородской области пожаловались на долгий ремонт

Более 20 тысяч новгородцев остались без света из-за шторма. В деревне Трубичино электричества нет уже 14 часов. Об этом сообщил 360.ru один из жителей населенного пункта.

«Конкретно наш населенный пункт без света 14 часов. До этого тоже были отключения практически каждый день. Бригад не видели. Нас никто ни о чем не информирует, никто не дает никаких прогнозов и сроков. До ответственных лиц не дозвониться», — рассказал житель деревни.

Он обратил внимание, что в Трубичино сейчас выживают как в средневековье, моются дождевой водой.

«Печально все, хотя живем всего лишь в одном километре от областного центра», — заключил собеседник 360.ru.

В ночь на воскресенье, 13 июля, более 470 населенных пунктов в Новгородской области остались без электричества из-за непогоды.