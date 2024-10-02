Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по рукопашному бою

Команда «Победа» из Центра развития творчества детей и юношества городского округа Чехов добилась значительных успехов на турнире по армейскому рукопашному бою. Турнир был посвящен воинам-участникам СВО и собрал 370 спортсменов из 36 команд.

В возрастной группе 14-15 лет в абсолютной весовой категории победителем стал Иван Иванов, представляющий команду «Победа». Тимур Леснов завоевал серебряную медаль в категории 15 лет, в весе до 55 килограммов. Бронзовые медали также достались членам команды Денису Моисееву, Артему Леснову, Ивану Романову и Арсению Орлову.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и талант молодых спортсменов из Чехова, которые с честью представили свой округ на столь престижном соревновании.

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