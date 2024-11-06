Спортсменки из Лобни встретились с депутатом Госдумы Ириной Родниной

В Лобне в спорткомплексе «Юность» прошла встреча депутата Госдумы Ирины Родниной с юными гимнастками. Визит был частью программы «Единой России» «Детский спорт», которая помогает привлечь детей к активному образу жизни.

Ирина Роднина обсудила со спортсменками и их тренерами особенности тренировочного процесса и подчеркнула, насколько важны регулярные занятия для физического и личностного развития. По словам депутата, программа «Детский спорт» ставит цель вовлечь в занятия спортом 80% детей по всей стране. Роднина также поздравила гимнасток с недавними успехами на соревнованиях и пожелала новых побед.

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