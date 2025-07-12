Силовики накрыли подпольное казино в Москве

Нелегальное казино обнаружили в одном из помещений в ТЦ на проспекте Вернадского. Пресс-служба прокуратуры столицы показала последние минуты работы подпольного бизнеса.
«Участники организованной группы организовали проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, разместив заведение в одном из помещений в ТЦ на проспекте Вернадского. Клиентам предлагались различные азартные игры, в том числе карточные игры, игры в рулетку и на игровых автоматах», — отметили в ведомстве.
Пятеро членов орггруппы — две женщины и трое мужчин — предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны. Подсудимые частично признали свою вину.
В Дорогомиловской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу.
Ранее подпольное казино ликвидировали в Омске. Игорный клуб действовал тайно. Приглашения на игры рассылались через канал в мессенджере. Незаконное заведение открылось в марте 2025 года.
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