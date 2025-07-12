Силовики накрыли подпольное казино в Москве

Нелегальное казино обнаружили в одном из помещений в ТЦ на проспекте Вернадского. Пресс-служба прокуратуры столицы показала последние минуты работы подпольного бизнеса.

«Участники организованной группы организовали проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, разместив заведение в одном из помещений в ТЦ на проспекте Вернадского. Клиентам предлагались различные азартные игры, в том числе карточные игры, игры в рулетку и на игровых автоматах», — отметили в ведомстве.

Пятеро членов орггруппы — две женщины и трое мужчин — предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны. Подсудимые частично признали свою вину.