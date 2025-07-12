Инженеры из Химок выиграли на отраслевом турнире по боулингу

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина представили Химки на турнире «Роскосмоса» по боулингу и картингу. Они успешно выступили и заняли призовые места.

Состязания было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

«Здорово, что участники соревнований пришли с семьями, было много детей. Все остались довольны, спортивные выходные удались», — сказал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

Всего участниками турнира по боулингу стали 75 сотрудников этой сферы. Соревновались за призовые места не только опытные игроки, но и любители, и новички.

Сотрудники предприятия из Химок Николай Костецкий занял первое место, набрав 140 очков, а Алексей Струев стал серебряным призером со 127 баллами.

«Подобные мероприятия не только укрепляют командный дух сотрудников, но и способствуют развитию семейных ценностей внутри коллектива, что особенно важно для предприятий стратегической отрасли», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Отметим, что сотрудники научно-производственного объединения регулярно принимают участие в подобных мероприятиях.