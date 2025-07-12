Коллекцию экспонатов обороны Москвы собрали в школьном музее в Химках

Музей боевой славы и краеведения имени Владимира Тюкова в Химках — одно из первых собраний памяти в округе. Он расположен на базе лицея № 21 в микрорайоне Сходня. Здесь представлены экспонаты обороны Москвы в 1941 году.

Основатель музея — Анна Илларионова. Именно при ней началась первая поисковая работа.

Здесь жители Химок могут узнать о судьбах 22 учеников школы, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Им посвящена мемориальная доска.

«Мемориальная доска, созданная еще в 1956 году, — живое напоминание о том, что история начинается с личной памяти», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Большой пласт в музее занимает тема обороны Москвы. Экспозиция посвящена седьмой и восьмой гвардейским дивизиям, отваге бойцов 354-го стрелкового полка, добровольческого народного ополчения и подмосковных партизан.

«Музей в лицее № 21 — пример того, как учебное заведение может быть хранителем исторической правды. Здесь война показана через судьбы конкретных людей. Именно это формирует у молодежи подлинное чувство Родины», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Помимо этого, в музее — обширный раздел краеведения. Всего в коллекции исторического собрания 622 экспоната. Их с особым вниманием к деталям собирали ученики и педагоги образовательного учреждения.