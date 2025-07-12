Пенсионеры вырастили огурцы и помидоры в офисе Совета ветеранов в Дубне

В Дубне пенсионеры решили посадить огурцы и помидоры прямо в офисе Совета ветеранов. Первый урожай уже собрали, и вторая партия на подходе.

По словам председателя Совета ветеранов Большой Волги Валентины Пискаревой, ничего подобного раньше не делали, но решили посадить несколько кустов на пробу.

«В итоге уже собрали первый урожай огурцов — как раз на День семьи, любви и верности. Вкус не хуже, чем у дачных», — отметила Валентина Пискарева.

Уже на подходе вторая партия огурцов, а помидоры пока только назревают.

«Большими они не вырастут, но все равно должны быть вкусными», — сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги.

Ранее глава Дубны Максим Тихомиров сообщал, что организация получила новое просторное помещение в здании дома на улице Энтузиастов. Пенсионеры обустроили там небольшой музей. Помимо этого, они плетут маскировочные сети, шьют подушки в госпитали для бойцов специальной военной операции.