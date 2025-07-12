Выездной прием администрации прошел в микрорайоне Новые Химки

Сотрудники профильных ведомств и администрации по направлениям встретились с жителями микрорайона Новые Химки. Всего специалисты ответили на вопросы и взяли на контроль более 60 вопросов.

Самыми популярными традиционно стали вопросы, касающиеся благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и социальной поддержки.

Выездную администрацию в Химках проводят уже не первый год. Такой формат востребован среди жителей, потому что получить ответы удается быстро и на месте.

«Я обратилась по поводу капитального ремонта в доме. Необходимо обновление фасада, кровли и подъездов. Уже завтра приедет комиссия, будет просматривать все, помогать нам. Впечатления от встречи отличные», — рассказала жительница Светлана Дычко.

Помимо обращений, каждый может предложить свои идеи на благо округа, а также подать заявки на проведение локального или капитального ремонта нуждающихся объектов.