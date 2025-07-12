Уровень раскрываемости преступлений вырос в Чехове в 2025 году

В отделении полиции провели итоговое совещание, в ходе которого обсудили итоги работы за второй квартал 2025 года. Также шести сотрудникам вручили погоны младших лейтенантов, а лучших представителей профессии наградили благодарственными письмами от главы округа Михаила Собакина и руководства Чеховского ОМВД России.

Акцент сделали на анализе статистики раскрываемости преступлений: общий показатель за указанный период составил 84,8%, что на 7% превышает показатели предыдущего квартала и на 7,4% — среднеобластной уровень. Раскрываемость преступлений предварительного следствия достигла 78,3%, что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года — 67,6%.

В рамках оценки эффективности работы сотрудники полиции обозначили основные направления деятельности на ближайшее время. Среди приоритетных задач — борьба с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, а также обеспечение правопорядка на общественно-политических мероприятиях и защита бюджетных средств от преступных посягательств.

В округе продолжает совершенствовать раскрытие краж, работает система видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а также ведется активная профилактическая работа по снижению числа дорожно-транспортных происшествий.