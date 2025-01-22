Спортсменка из Химок завоевала золото на первенстве России по фехтованию

Спортсменка Софья Цушко представила Химки на первенстве России по фехтованию в составе сборной Московской области. Девушка вернулась домой с золотой медалью.

Софья Цушко и ее товарищи по команде завершили финальные бои с результатом 45:42. Девушка не только заслужила первое место на соревнованиях, но и защитила звание мастера спорта по фехтованию.

Всего за первенство состязались 25 команд со всей страны. Первенство организовали в Орле. Соревнования стали традиционными и проводились третий год подряд.

Напомним, что ранее фехтовальщицы из Химок победили в третьем этапе турнира Подмосковья в рамках «II детских игр». Чемпионов определили в двух возрастных категориях: до 12 и до 15 лет. Участие в соревнованиях приняли спортсменки из Москвы, Лобни, Мытищ, Видного, Истры и других городов региона.