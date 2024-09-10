Спортсмен из Лобни прошел в финал Динамовской лиги по дзюдо в Волгограде

Воспитанник «Академии спорта» в Лобне Саркис Мартиросян занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы мастера спорта СССР Виктора Зайцева. Он прошел в финал Динамовской лиги по дзюдо. Мероприятие пройдет в Волгограде.

Всероссийские соревнования по дзюдо проводили среди юношей и девушек до 18 лет. Воспитанников спортивной школы «Академия спорта» в Лобне тренирует Эдуард Арменович Манучарян. Саркис занял второе место и обеспечил себе место в финале Динамовской лиги.

Отметим, в городском округе Лобня развивают спортивные направления. Здесь работают 20 муниципальных секций по футболу, дзюдо, тхэквондо, фехтованию, баскетболу, плаванию, художественной гимнастике, каратэ, хоккею. Воспитанники побеждают на соревнованиях различного уровня.

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