Спортсмен из Химок стал чемпионом мира по шахбоксу

Инструктор спортивной школы «Лунево» городского округа Химки Андрей Акаев одержал победу в шахбоксе, который подразумевает шахматную партию и поединок на ринге. Помимо этого он завоевал бронзу в шахбокс-фите — совмещении шахмат и работы на снарядах.

Заветные медали Андрей Акаев завоевал не только в индивидуальных зачетах. Помимо этого, спортсмен занял первое место в составе сборной России. Всего копилка нашей страны по результатам соревнований пополнилась на 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Чемпионат мира по шахбоксу в этом году стал шестым по счету. Провели его в Ереване. Более 100 спортсменов из 22 стран, в числе которых Франция, Германия, Сербия, Индия и другие, сразились за место на пьедестале почета. Среди юных и опытных спортсменов разыграли 50 комплектов медалей.

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