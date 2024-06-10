Спортивный семейный фестиваль «Крио Фест» прошел в Балашихе

В честь дня рождения компании «Криогенмаш» для сотрудников и их семей провели фестиваль «Крео Фест» на новом стадионе «Пехорка-лес». Для участников мероприятия подготовили различные спортивные активности, интересные мастер-классы, а также розыгрыш призов. Победителям вручили медали участников и подарочные сертификаты.

На поле гостей ждала насыщенная спортивная программа: семейные эстафеты, настольный теннис, гала-матч по мини-футболу. Также участники фестиваля занимались творчеством: создавали воздушных змеев и рисовали на одежде. Мероприятие получилось интересным и полезным, как для детей, так и родителей.

«Я очень рад, что очень много людей пришли семьями. Находят время, несмотря на наш бешеный ритм в работе, заниматься спортом, время проводить с семьей» — сказал генеральный директор компании «Криогенмаш» Евгений Матвеев.

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