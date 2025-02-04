Спортивные мастер-классы и эстафеты проведут в парках Подмосковья 8 и 9 февраля

Областное мероприятие «Спорт для всех» проведут в парках Подмосковья 8 и 9 февраля. О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетителей парков ждет насыщенная программа: семейная зарядка, спортивные эстафеты, игры по зимним видам спорта и многое другое.

Например, в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде 8 февраля проведут турнир «Керлинг по-русски!», веселые старты и игровую программу с ростовыми куклами. 9 февраля здесь же пройдут спортивные эстафеты, гостей угостят чаем с шиповником и липой.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится зарядка с мастером спорта международного класса по легкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой. В павильоне будут работать фотовыставка, посвященная истории зимних видов спорта в городе, и экспозиция, рассказывающая о хоккейных достижениях.

Подробную программу мероприятий можно найти в социальных сетях парков.