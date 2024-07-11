Спидскейтеры из Подмосковья выиграли 3 медали международного турнира

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые и одну бронзовую медали на международных соревнованиях по спидскейтингу на параболическом треке. Соревнования, в которых приняли участие более 160 спортсменов из восьми стран мира, прошли с 6 по 7 июля в белорусском Солигорске.

Рекордсменка России из Подмосковья Виктория Ручейкова выиграла золото в трех стартах: в пятикилометровой гонке на очки и в пятикилометровой гонке с выбыванием, а также в дисциплине «трек 200 метров тайм-триал». Она также заняла второе место на дистанции тысяча метров и третье — 500 метров.

Маргарита Ручейкова также выиграла три забега соревнований. Марина Шестерикова завоевала бронзу на треках 500 и 100 метров, а в гонке на очки на три километра пришла второй.

Максим Гуцалов выиграл в тайм-триал гонке на треке 200 метров, а также занял третье место в эстафете на три тысячи метров.

Россию представляли сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Иркутской, Владимирской областей, а также спортсмены из Пензы, Красноярска и Республики Крым.

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