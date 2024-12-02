Спасатели Подмосковья помогли доставить женщину с большим весом к медикам

Работники пожарно-спасательной части № 334 «Мособлпожспаса» помогли медикам транспортировать в машину скорой помощи пациентку с большим весом. Случай произошел в Ступинском городском округе.

В Систему-112 обратились сотрудники скорой помощи, которые не смогли самостоятельно перенести пациентку в машину неотложки.

Прибыв по адресу, спасатели закрепили женщину на мягких носилках и под контролем врача транспортировали ее из квартиры на шестом этаже в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт пациентку госпитализировали.

Осенью операторы Системы-112 Московской области обработали свыше 2,8 миллиона вызовов. Большинство обращений касалось скорой помощи — 856,3 тысячи, полиции и ГИБДД — 303,6 тысячи, а также пожарной охраны — 41,7 тысячи.