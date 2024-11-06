Совещание по вопросам патриотического воспитания молодежи прошло в Балашихе

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялось обсуждение вопросов патриотического воспитания детей и молодежи. В мероприятии приняли участие член партии и депутат горсовета Ульяна Кондрякова, директор учебно-тактического центра Александр Вольвач и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вероника Бусыгина.

Ульяна Кондрякова подчеркнула важность сохранения исторической памяти и воспитания детей в духе патриотизма и любви к родине. Она отметила, что в Балашихе этому направлению уделяется значительное внимание, а ключевую роль в процессе играют образовательные учреждения, включая учреждения дополнительного образования.

На встрече обсудили возможность привлечения ветеранов и участников спецоперации для проведения уроков мужества. Эти встречи оказывают значительное влияние на молодежь, формируя у них активную гражданскую позицию, укрепляя патриотизм и уважение к героям Отечества.

Напомним, что учебно-тактический центр, открывшийся в микрорайоне Железнодорожный на улице Октябрьская, 11, предлагает бесплатное обучение детей до 16 лет начальной военной подготовке, управлению беспилотными авиационными системами и рукопашному бою.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».