Пяти росгвардейцам вручили награды за героизм в СВО в госпитале в Балашихе

По поручению главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, заместитель директора ведомства генерал-полковник Алексей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии в Балашихе. Там он вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Церемония награждения прошла в присутствии руководства Росгвардии, включая начальника Главного военно-политического управления генерал-лейтенанта Дениса Ермакова и командира дивизии имени Феликса Дзержинского Дмитрия Кузнецова. Родные и близкие награжденных также приняли участие в мероприятии.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены пятеро росгвардейцев, сообщил генерал-полковник Воробьев. Высокие государственные награды — ордена Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест четвертой степени и медаль «За отвагу» — были вручены бойцам, проявившим героизм в ходе спецоперации.

Церемония награждения стала данью уважения и признания заслуг росгвардейцев, которые с честью выполняют свой долг, защищая Отечество.

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