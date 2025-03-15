Сотрудников филиалов «Мособлэнерго» наградили в Серпухове
Коломенскому филиалу крупного энергетического предприятия вручили вымпел «Лучшему трудовому коллективу акционерного общества „Мособлэнерго“» в Серпухове. Награждение отличившихся сотрудников — давняя традиция предприятия.
Лучших специалистов отмечают по результатам основных производственных показателей. Команда-победитель получает почетный переходящий вымпел.
В этот раз награду вручили представителям Коломенского филиала. Также заместитель главы городского округа Серпухов Сергей Соин передал благодарственные письма выдающимся сотрудникам.
Отметим, что подразделения «Мособлэнерго» работают не только в Коломне, но и в Серпухове, Воскресенске, Кашире, Луховицах и Ступине. В прошлом году в рамках инвестиционной программы выполнили работы на 65 объектах, ввели более 77 километров линий электропередачи.