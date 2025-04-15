Состояние парковок во дворах проверили в Балашихе

Заместитель главы Балашихи, член местного политсовета партии «Единая Россия» и координатор проекта «Безопасные дороги» Алексей Ковалев провел обход территорий микрорайона Заря совместно с жителями. В ходе встречи обсуждались вопросы организации парковочного пространства между домами 10/14 и 12 на улице Пионерской, а также содержание внутридворовых территорий.

Жители микрорайона обратили внимание на проблемы, связанные с парковкой и состоянием дворов. По итогам обхода Алексей Ковалев поручил управляющей компании «Озарение» усилить контроль за содержанием территории.

«Мы уделяем особое внимание вопросам благоустройства и безопасности в микрорайонах Балашихи. Наша задача — сделать жизнь горожан комфортной и безопасной. Мы продолжим проводить встречи с жителями, чтобы оперативно реагировать на их обращения и решать возникающие проблемы», — отметил Алексей Ковалев.

В рамках партпроекта «Безопасные дороги» проводятся регулярные проверки состояния дорог, устанавливаются новые дорожные знаки и светофоры, организуются мероприятия по профилактике ДТП. Благодаря совместной работе партийцев, администрации и жителей удается добиваться положительных результатов в сфере безопасности дорожного движения.