Состязания за кубок по пионерболу среди детей с ОВЗ провели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск прошли соревнования за II осенний кубок по пионерболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники клуба и их родители собрались в спортклубе инвалидов «Лидер».

В турнире участвовали ребята в возрасте от семи до 18 лет. Их разделили на три команды.

Исход состязаний решило одно очко. Победила команда «Близнецы», состоявшая из двух пар сестер-близняшек Талиповых и Гариповых, второе место заняла команда Павла Носова «Крутейшие», а третье место досталось детям из команды «Россия» с капитаном Андреем Мишиным.

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