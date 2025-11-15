Собаки в Подмосковье пришли в восторг от первого снега

Выпавший в Подмосковье первый снег стал радостным событием не только для взрослых и детей, но и для животных. Собаки с радостью купаются в белых хлопьях. Зимние забавы животных попали на видео.

На записи, оказавшейся в распоряжении 360.ru, белый шпиц Гоша с любопытством изучает небольшие сугробы, а затем довольный семенит по снегу рядом со своим хозяином.

Снег в московском регионе выпал с опозданием на месяц. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Ветер ожидает северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы, возможна гололедица.

Зиму в столицу и область принес смещающийся к юго-востоку атмосферный фронт. В Москве со вчерашнего вечера выпало до 20% месячной нормы осадков.

После первого снегопада в Подмосковье вывели на дорогу снегоуборочную технику. А водители выстроились в длинные очереди в автосервисы и шиномонтажки. Жителей призвали быть аккуратными на дорогах.