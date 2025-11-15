Подмосковные водители выстроились в очередь в автосервис после первого снегопада

Максим Кадаков: на летней резине можно ездить в минус, но при одном условии

В Подмосковье после первого снега водители выстроились в длинные очереди у автосервисов и шиномонтажек. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru напомнил, почему в холода нельзя ездить на летней резине.

«Летняя резина в принципе не рассчитана на эксплуатацию при минусовых температурах. Но проблема даже не в температуре. Современная летняя шина — она и при нулевой температуре ведет себя очень хорошо, как это ни странно для многих. И даже при минусовой температуре, но при одном принципиально важном условии — если мы говорим о сухом асфальте, не обмороженном», — подчеркнул он.

Однако такие идеальные условия в России редкость. Обычно вместе с низкой температурой приходят мокрые листья, снег, слякоть или гололедица, и это уже мгновенно все меняет с ног на голову.

«Летние шины в этих условиях, конечно, не работают. Верхний протекторный слой дубеет, у него снижаются цепные свойства. Вообще в летних шинах меньше прорезей в протекторе, благодаря кромкам которых шины цепляются за неровности асфальта», — напомнил Кадаков.

В зимних шинах этих моделей есть особенность: их протектор становится мягче при температуре от -5 до -10 градусов. Именно в этом диапазоне зимняя шина начинает работать как надо.

После первого снегопада на дороги Подмосковья вышла снегоуборочная техника. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Жителей Подмосковья предупредили о гололедице.