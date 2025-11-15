Жителей Домодедова призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега

Первый снег накрыл 15 ноября Москву и Подмосковье. Администрация городского округа Домодедово призвала жителей быть аккуратными на дорогах.

«С первым снегом, Домодедово! Пусть он принесет хорошее настроение», — отметили в пресс-службе.

Водителям посоветовали держать безопасную дистанцию на дорогах, а пешеходам — не торопиться на переходах и оставаться внимательными.

После первого снега в Подмосковье на дороги вывели снегоуборочную технику. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Не обошлось без ЧП. Под тяжестью снега дерево рухнуло на машину на западе Москвы. Коммунальные службы оперативно оцепили территорию и приступили к распилу веток. Никто из жителей не пострадал.

Примечательно, что в этом году первый снег выпал в Москве с опозданием почти на месяц.