Слушания по изменениям в устав муниципалитета прошли в Балашихе | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 14:57 Слушания по изменениям в устав муниципалитета прошли в Балашихе Фото: Ранет Матказин

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Публичные слушания по внесению изменений в устав муниципалитета прошли в Балашихе. На встрече подняли вопросы по восьми пунктам.

Публичные слушания проходили в зале администрации в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Проводил их председатель городского Совета депутатов округа Геннадий Попов. Также присутствовали депутаты и начальник отдела правовой экспертизы документов правового управления администрации города Екатерина Халимова.

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Обсудили восемь изменений. Среди них замечания городского прокурора Балашихи по статье № 31. Раньше при разработке схемы нестационарной торговли на территории округа в документе не был назван орган, который эту схему утверждает и составляет. Теперь этим занимается администрация округа.

Также в названии должности заместителей главы Балашихи исключено слово «администрация».

«Устав муниципалитета — нормативный правовой акт, который закрепляет организационные, финансово-экономические и другие основы местного самоуправления. Дополнения и изменения в устав городского округа Балашиха вносятся в связи с изменениями законодательства на федеральном и региональном уровнях, поэтому публичные слушания — обязательная и регулярная процедура. Основной документ приводится в соответствии с действующим законодательством не реже двух раз в год», — уточнил Геннадий Попов.

Изменения, которые обсудили на публичных слушаниях, вступят в силу после принятия Советом депутатов, регистрации в министерстве юстиции региона и официальной публикации.

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