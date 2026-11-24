Работу отлили в 2003 году на Бабушкинском комбинате скульптур в Москве. Изначально ее создавали для проекта памятника в Калининграде, который так и не удалось реализовать. По задумке автора, свиток в руках императрицы с надписью «Под протекцией России» должен был символизировать мирное присоединение прусских земель.

На создание статуи художник потратил около года. Он изучал исторические материалы и посещал Эрмитаж, чтобы достоверно передать детали костюма и аксессуары эпохи. У ног императрицы изображена маленькая собака породы чихуахуа — эту деталь предложил исторический консультант.

Скульптура оказалась в администрации после встречи Юрия Злоти с главой округа Василием Власовым. Ранее работу показывали на выставках в Москве, Вышнем Волочке и других городах. Художник подчеркнул, что самостоятельно прошел весь путь создания статуи — от эскиза до воплощения в бронзе.

Произведения Юрия Злоти установлены и в других городах России. Среди них — памятник Зое Космодемьянской в Дальнереченске, бюсты Андрея Поздеева и Василия Сурикова в Красноярске, памятник Михаилу Решетневу в Железногорске, а также композиция «Петр I и Михаил Сердюков» и памятник Екатерине II в Вышнем Волочке.