В далеком 1995-м Марина Миронова набрала свою первую группу — и с тех пор ни разу не усомнилась в выбранном пути. Сегодня ансамбль занимается на базе Территориальной детской школы искусств. «Подсолнушки» — это около 60 ребят от трех до семнадцати лет, которых объединяет любовь к народному танцу.

В репертуаре — белорусская «Лявониха», гуцульский «Плес», узбекский «Omon yor», польский «Краковяк», венгерский «Чардаш», эстонские «Качели», русские народные пляски, казачьи танцы, «Вепсские тройки». Перед постановкой каждого номера руководитель рассказывает детям об истории народа, его традициях и костюмах. «Изучение основ народного танца закладывает то духовное зерно, которое воспитывает этническую толерантность и культуру», — уверена балетмейстер.

Марина Миронова называет себя строгим преподавателем. По ее словам, если она видит в ребенке потенциал, то старается раскрыть его по максимуму. В ансамбле дети не только учатся танцевать: они учатся дружить, жить, любить, выходить из любых житейских ситуаций.

Зал был забит так, что зрители усаживались на ступеньках. Поздравить коллектив пришли начальник управления культуры Елена Котова, депутат окружного Совета Юлия Громова, директор Территориальной детской школы искусств Юлия Мозговая, представители Культурно-досугового объединения г. о. Серпухов. Провожали выпускников — для каждого у Марины Мироновой нашлись особые, теплые слова. Принимали в ряды «Подсолнушек» подготовишек: каждый получил в подарок маленький волшебный подсолнух.

«Когда все уже прошло, прямо гора с плеч, — признается Марина Миронова. — Я даже не ожидала, что будет столько зрителей».

За тридцать лет через «Подсолнушки» прошли сотни людей — юные танцоры, их родители и друзья, которых согрело сердечное тепло Марины Мироновой. Бывшие воспитанники ансамбля стали врачами, военными, учителями, спортсменами и журналистами, а сегодня на сцену выходят уже их дети. Это лучшая награда для человека, который когда-то сказал себе: «Я счастлива, что давно нашла свое призвание, и никогда не сверну с этого пути».