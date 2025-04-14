Системы газоснабжения заменили более чем в 470 домах Подмосковья с января

Системы газоснабжения заменили в 471 жилом доме в Подмосковье с января. Больше всего работ провели в Красногорске, Лобне и Раменском округе.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в Красногорске системы газоснабжения обновили в 77 домах, в Лобне и Раменском — в 40.

Специалисты осмотрели сети, провели капитальный ремонт, заменили отводы от стояков, а также установили новые краны, диэлектрические вставки и гибкие соединительные подводки. В каждой квартире также установили системы автоматического контроля загазованности.

В ведомстве добавили, что сети газоснабжения необходимо ремонтировать каждый 30 лет.