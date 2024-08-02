Систему газоснабжения в 18 домах отремонтируют в Егорьевске в 2024 году

Масштабную программу капитального ремонта систем газоснабжения реализуют в Московской области. Так, до конца года в ее рамках в Егорьевске починят оборудование в 18 домах. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Работы будут включать установку современных систем автоматического контроля загазованности. Всего это нововведение планируют реализовать в 100 тысячах квартир региона к 2025 году. По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, с 2016 года Фонд капитального ремонта Московской области уже отремонтировал системы газоснабжения в двух тысчах многоквартирных домов.

В этом году работы проведут в деревнях Большое Гридино, Костылево и Тимшино, а также в районном поселке Рязановский.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Валерий Николов уточнил, что акцент в программе сделали на безопасность и технологические инновации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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