Систему экстренной помощи жителям улучшат в Истре

Темой занятия стал «Порядок приема и обработки вызовов в Систему-112 Московской области на специальном программном обеспечении отечественного производства». Участникам рассказали о нюансах обучения операторского и диспетчерского персонала центров обработки вызовов.

Благодаря переходу на новое программное обеспечение получится перейти на более безопасный и эффективной метод системы экстренного реагирования. Он осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ о технологической независимости и повышении уровня защищенности информационной инфраструктуры.

Система — 112 является важнейшим элементом обеспечения безопасности граждан. Она объединяет все экстренные службы в одном месте, что значительно облегчает процесс получения помощи. Благодаря быстрому реагированию на вызовы, система помогает спасать жизни и предотвращать возможные катастрофы.