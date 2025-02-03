Систему экстренной помощи жителям улучшат в Истре

В отделении 112 муниципального округа Истра прошло учебно-методическое занятие. Оно поможет улучшить систему экстренной помощи жителям.
Темой занятия стал «Порядок приема и обработки вызовов в Систему-112 Московской области на специальном программном обеспечении отечественного производства». Участникам рассказали о нюансах обучения операторского и диспетчерского персонала центров обработки вызовов.
Благодаря переходу на новое программное обеспечение получится перейти на более безопасный и эффективной метод системы экстренного реагирования. Он осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ о технологической независимости и повышении уровня защищенности информационной инфраструктуры.
Система — 112 является важнейшим элементом обеспечения безопасности граждан. Она объединяет все экстренные службы в одном месте, что значительно облегчает процесс получения помощи. Благодаря быстрому реагированию на вызовы, система помогает спасать жизни и предотвращать возможные катастрофы.
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