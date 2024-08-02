Школу в квартале «Римский» в Ленинском округе построят в 2025 году

Фото: Минстрой МО

Школу на 1350 мест построят в поселке Развилка в Ленинском округе. Ее планируют открыть в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу возведут на территории жилого комплекса «Римский». Сейчас на объекте трудятся свыше 100 человек и три машины. Они монтируют коммуникации, обустраивают ливневую канализацию и ведут кровельные работы.

Площадь четырехэтажного здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

На территории построят стадион, а также детские игровые площадки. Там проведут озеленение и благоустройство.

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