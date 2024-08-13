Школу со стадионом построили на Высотной улице в Домодедове

Школу на 825 мест построили на Высотной улице в Домодедове. Ее откроют в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу построили по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сейчас там собирают и расставляют мебель.

Площадь здания превысила 16 тысяч квадратных метров. В нем обустроили учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медблок, два спортзала, библиотечный центр, офисную зону и другие помещения.

Блок начальной школы рассчитан на 300 мест, основной и старшей — на 525. На территории построят стадион с легкоатлетической зоной, детские и спортивные площадки, а также места отдыха.

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