Школу при ЖК «Тетрис» откроют в Красногорске 1 сентября

«Прошлись по кабинетам. Все действительно очень красиво, современно, даже есть лифт. Очень большие просторные коридоры, светлые кабинеты. Уже интерактивные доски даже установлены в некоторых классах. Так что очень приятно, что уже к сентябрю дети пойдут сюда в школу, детский сад. Это будет для жителей и ЖК „Тетрис“, и близлежащих улиц», — отметил Артур Бадретдинов.