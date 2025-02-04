Школу при ЖК «Тетрис» откроют в Красногорске 1 сентября

Депутат окружного совета Артур Бадретдинов оценил готовность нового учреждения образования. Строительные работы завершились в декабре, сейчас ведется генеральная уборка и установка парт.
Объект почти готов. Общая площадь новой школы и детского сада при красногорском жилом комплексе «Тетрис» составляет 6 тысяч квадратных метров, они рассчитаны на 420 детей.
«Прошлись по кабинетам. Все действительно очень красиво, современно, даже есть лифт. Очень большие просторные коридоры, светлые кабинеты. Уже интерактивные доски даже установлены в некоторых классах. Так что очень приятно, что уже к сентябрю дети пойдут сюда в школу, детский сад. Это будет для жителей и ЖК „Тетрис“, и близлежащих улиц», — отметил Артур Бадретдинов.
Весной начнется следующий этап — специалисты приступят к благоустройству окружающей территории. Там появятся уютные газоны, а на площадках будет резиновое покрытие. В начале нового учебного года школа и детский сад распахнут свои двери для ребят.
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