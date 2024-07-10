Школу № 2 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт школы № 2 в поселке Правдинский городского округа Пушкинский вышел на финишную прямую. Здание входит в состав образовательного комплекса, объединившего шесть детских садов и три учебных учреждения.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. На стройплощадке трудятся 65 человек.

Строители выполняют работы по устройству кровли, фасада, а также штукатурят потолки внутри здания, укладывают плитку, и красят стены. Рабочие уже установили новые окна и двери.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: парт и стульев, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — пояснил руководитель строительного проекта Александр Солодовников.

В ближайшее время рабочие демонтируют старый забор и установят новый, а вокруг здания школы проложат асфальтовую дорогу для пожарной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».