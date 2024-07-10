Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к концу года
В городском округе Лобня начался капитальный ремонт школы № 5. Подрядчик уже завез оборудование и начал демонтировать внутренние конструкции. Общая площадь здания — около четырех тысяч квадратных метров.
Капитальный ремонт школы № 5 в Лобне начался в конце июня. На стройке работают 23 человека и две спецмашины. На данный момент строители демонтируют старые конструкции: стены, полы, окна и двери.
Подрядчику предстоит обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные системы и сантехнику, провести внутреннюю отделку и установить оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.
Школу № 5 построили в 1960 году. Ученики переедут в капитально отремонтированные помещения к концу года.
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