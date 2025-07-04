В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи Telegram в России начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По данным сервиса, на работу Telegram пожаловались 3535 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы (18%), Санкт-Петербурга (13%), Московской (8%), Нижегородской (8%) и Калужской областей (3%).

Пользователи сообщили о невозможности отправки и получения сообщений, а также о проблемах с подключением к серверам. Причина сбоя пока неизвестна.

Кроме того, были зафиксированы массовые проблемы в работе WhatsApp. Ошибки фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде российских регионов.

Ранее стало известно о масштабном сбое в социальной сети «ВКонтакте». Соцсеть не открывалась в мобильной версии. Также на команды не реагировало приложение VK для смартфонов.