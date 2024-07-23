Школу на 1375 мест под Солнечногорском достроят к 1 сентября

Возведение школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском вышло на финишную прямую. Строительная готовность объекта составляет уже более 90%.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на стройплощадке работают более 580 специалистов, задействовано семь единиц техники. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«Продолжаются работы по устройству внутренних коммуникаций, слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство финишных покрытий полов, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров, игровых и спортивных площадок», — пояснили в ведомстве.

В четырехэтажном здании школы помимо учебных классов расположатся три спортивный зала, игровая группа продленного дня, актовый зал на 400 человек, два читальных зала, IT-зона и столовая на 696 мест.

Откроется новая школа к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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