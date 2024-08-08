Школу и детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе

Фото: «Главстрой Регионы»

Жилой комплекс «Героев» продолжают строить в Балашихе. На его территории уже возвели детский сад на 250 мест и школу на 1320 учеников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас на территории ЖК возводят школу, рассчитанную на 55 классов. В четырехэтажном здании монтируют коммуникации, ведут кровельные и другие работы. В учреждении обустроят спортивные залы, библиотеку, а на территории проведут благоустройство. Для жителей также построят еще один детский сад на 220 мест.

Сейчас рабочие проводят чистовую отделку квартир в 405-м корпусе. В разной стадии строительства находятся еще четыре жилых дома.

ЖК расположен рядом с Ольгинским лесопарком и железнодорожной станцией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте