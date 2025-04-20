Школьный театр из Подольска победил на всероссийском фестивале в Ижевске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск/Пресс-служба администрации Подольска

Театр «Между прошлым и будущим» из гимназии № 7 городского округа Подольск стал абсолютным победителем очного этапа Всероссийского фестиваля школьных театров «Дети играют». Юные актеры представили спектакль «Легенда о Подольске».

Торжественная церемония открытия фестиваля театров прошла в Республиканском Доме народного творчества в Ижевске. Мероприятие украсило красочное шоу с различными спецэффектами.

На заочный этап творческого состязания зарегистрировались 153 школьных театра со всей России, из них всего 20 коллективов прошли на очный этап.

Труппа из подольской гимназии № 7 стала первой в номинации «Театральная постановка» в группе «Инициативных команд». Дмитрия Тегниряднова признали лучшим в направлении «Художественное слово».

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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