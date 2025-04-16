Школьники из Наро-Фоминска побывали на открытии чемпионата «Абилимпикс»

Ученики Вышегородской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья посетили Можайский техникум, где прошла открытая церемония Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Мероприятие направлено на популяризацию профессий среди молодежи и поддержку людей с инвалидностью.
Школьники получили уникальную возможность познакомиться с различными профессиями, такими как столяр, плотник и оператор швейного дела. Для ребят организовали мастер-класс по изготовлению изделий из дерева, где они смогли на практике ощутить все тонкости работы с этим материалом. Мастер-класс стал не только увлекательным, но и познавательным опытом, который позволил участникам развить свои навыки и креативность.
В этот день на базе техникума также прошел фестиваль, приуроченный ко Дню поддержки людей с расстройством аутистического спектра. Участники смогли пообщаться с профессионалами, задать вопросы и узнать больше о путях трудоустройства и развитии в выбранной профессии.
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