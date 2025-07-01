Выпускникам колледжа «Подмосковье» в Лобне вручили дипломы

Церемония вручения документов об образовании прошла в колледже в Лобне. Дипломы получили 229 молодых специалистов.

Выпускников поздравили депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина и глава городского округа Лобня Анна Кротова. В этом году дипломы с отличием получил 41 студент учреждения.

Ребята будут работать по таким специальностям как организация перевозок, кондитерское дело, строительство и помощь машинисту. Большинство из них уже трудятся по своему профилю. В том числе в рамках партнерских программ с ведущими предприятиями региона, в том числе аэропортом Шереметьево.

Также еще 50 бюджетных мест для подготовки помощников машиниста электропоезда создали благодаря подписанию соглашения с Центральной пригородной пассажирской компанией.

Ранее мы рассказывали о том, что День молодежи масштабно отметили в Лобне.