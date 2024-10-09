Школьники из Химок подготовили представление к 81-й годовщине битвы за Кавказ

Учащиеся школы № 8 имени Матвеева подготовили театральные постановки к годовщине победы советской армии в битве за Кавказ. Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Виктор Семенов, а также директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Очень здорово, что современная молодежь вовлечена в историю и даже подготовила для нас театрализованную сценку. Большое спасибо ребятам!» — поделилась она.

Учащиеся школы «Лига первых» также организовали тематическую встречу. Ребята приняли участие в военно-спортивной игре и послушали историю битвы за Кавказ.

«В Химках провели десятки мероприятий, приуроченных к памятной дате. Все они прошли в рамках общественного проекта „Химки. Успех в единстве поколений“. Он направлен на формирование и поддержание интереса к истории страны и округа у населения», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

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