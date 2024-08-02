Школьник из Фрязина примет участие в финале всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Ученик кадетской школы-интерната из Фрязина Илья Галковский стал призером всероссийского конкурса «Большие вызовы». Его пригласили на очный финал в образовательном центре «Сириус».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, «Большие вызовы» — это конкурс научных проектов для старшеклассиков и студентов. На протяжении 24 дней Илья Галковский работал над проектом аэростатической стратосферной платформы вместе с командой под руководством специалистов концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Изделие обеспечивает пуск ракет из стратосферы на орбиту.

«Совместно с ребятами из команды Илья Галковский презентовал проект руководителю фонда „Талант и успех“ — Елене Шмелевой», — добавили в ведомстве.

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