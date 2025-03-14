Схему движения на участке трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове изменят 15 марта

Схема дорожного движения на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье изменится с 15 по 20 марта. Об этом предупредила госкомпания «Автодор».
Изменения коснутся участка трассы с 66-го по 71-й километр, который находится в Одинцовском округе.
«Здесь в направлении Смоленска транспортные потоки переключат на новые построенные полосы, движение по которым будет регулироваться временными дорожными знаками и разметкой», — пояснила руководитель пресс-службы «Автодора» Мария Лапшина.
Водителей призвали заранее планировать маршруты поездок и не превышать скорость.
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