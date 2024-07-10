Схему движения на Осташковском шоссе в Мытищах временно изменили

Фото: Медиасток.рф

На автомобильной дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка осуществлен перепуск дорожного движения для завершения работ по реконструкции прямого хода Осташковского шоссе в Мытищах. Об этом сообщил директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков.

Согласно его словам, заканчивается работа по доустановке средств навигации, а в проблемных участках выставлены регулировщики для правильной организации потока автомобилей. Первые дни после перепуска привели к образованию транспортных заторов, однако ожидается, что в течение нескольких дней потоки автомобилей перераспределятся, и ситуация на данном направлении стабилизируется.

Планируемые сроки завершения работ по данной временной схеме намечены на 15 сентября 2024 года, а окончание строительства хорды запланировано на 4 квартал 2024 года.

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